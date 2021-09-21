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Военная техника Азербайджана представлена на фестивале "Технофест-2021"

Военная техника Азербайджана представлена на фестивале "Технофест-2021" В Стамбуле начал работу "Фестиваль авиации, космоса и технологий " -"Технофест-2021".
Армия
21 сентября 2021 г. 12:03
Военная техника Азербайджана представлена на фестивале Технофест-2021

В Стамбуле начал работу "Фестиваль авиации, космоса и технологий " -"Технофест-2021".

Как передает турецкое бюро Report, в фестивале Азербайджан представляют Министерства транспорта, связи и высоких технологий, оборонной промышленности и обороны.

В мероприятии экспонируются самолеты Минобороны Азербайджана "Миг-29", а также производимые на предприятиях Миноборонпрома беспилотные летательные аппараты İti qovan, Orbiter 2, Orbiter 3, Orbiter 4 и др.

Самолеты "Миг-29" в течение 5 дней будут участвовать в авиашоу, организуемых в небе над Стамбулом.

На мониторах, установленных в павильоне Азербайджана, демонстрируются ролики об уничтожении вражеской техники и военных объектов беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2".

Фестиваль продлится до 26 сентября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's military hardware showcased at Teknofest-2021
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbi texnikaları “Teknofest-2021” festivalında nümayiş olunur

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