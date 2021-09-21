Военная техника Азербайджана представлена на фестивале "Технофест-2021"

В Стамбуле начал работу "Фестиваль авиации, космоса и технологий " -"Технофест-2021".

В Стамбуле начал работу "Фестиваль авиации, космоса и технологий " -"Технофест-2021".

Как передает турецкое бюро Report, в фестивале Азербайджан представляют Министерства транспорта, связи и высоких технологий, оборонной промышленности и обороны.

В мероприятии экспонируются самолеты Минобороны Азербайджана "Миг-29", а также производимые на предприятиях Миноборонпрома беспилотные летательные аппараты İti qovan, Orbiter 2, Orbiter 3, Orbiter 4 и др.

Самолеты "Миг-29" в течение 5 дней будут участвовать в авиашоу, организуемых в небе над Стамбулом.

На мониторах, установленных в павильоне Азербайджана, демонстрируются ролики об уничтожении вражеской техники и военных объектов беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2".

Фестиваль продлится до 26 сентября.