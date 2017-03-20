В Вооруженных силах проводится "День открытых дверей"

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова сегодня с 11.00 во всех воинских частях проводится день "открытых дверей" для родителей и близких военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, на традиционном мероприятии, организованном по случаю Новруза, посетители, общественность, представители средств массовой информации ознакамливаются с условиями жизни в воинских частях, посещают административные здания, а также казармы и столовые для военнослужащих.

В различных воинских частях Вооруженных Сил с участием руководящего состава в рамках дней «открытых дверей» проводятся встречи с родителями, обсуждаются интересующие их вопросы, проводятся концерты и другие культурные мероприятия.