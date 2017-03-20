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    В Вооруженных силах проводится "День открытых дверей"

    В воинских частях проводятся встречи с родителями, концерты и другие культурные мероприятия

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова сегодня  с 11.00 во всех воинских частях проводится  день  "открытых дверей" для родителей и близких военнослужащих. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, на традиционном мероприятии, организованном  по случаю Новруза, посетители, общественность, представители средств массовой информации ознакамливаются  с условиями жизни в воинских частях, посещают административные здания, а также казармы и столовые для военнослужащих. 

    В различных воинских частях Вооруженных Сил с участием руководящего состава  в рамках дней «открытых дверей»  проводятся  встречи с родителями, обсуждаются интересующие их вопросы, проводятся концерты и другие культурные мероприятия.

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