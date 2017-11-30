В Вооруженных силах определены лучшие командиры батальонов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2017 год, на полигонах и учебных центрах проводятся конкурсы по различным специальностям для определения самых лучших командиров звена батальон, дивизион и им равных подразделений.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в рамках проводимых состязаний Главным управлением боевой подготовки и военного образования в Учебном центре "Карахейбат" проведено состязание на звание "Лучшего командира мотострелкового батальона".

В ходе контрольных занятий были проверены теоретические знания и практические навыки командиров мотострелковых батальонов по тактической, огневой, физической подготовке и вождению боевых машин. Также были оценены умения офицеров управлять подразделениями во время боя.

Все конкурсанты продемонстрировали твердые знания и навыки по проверяемым вопросам и получили хорошие оценки.

Итоги состязаний будут объективно оценены и победители будут представлены вышестоящему командованию для награждения.