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    В Вооруженных силах определены лучшие командиры батальонов

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    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2017 год, на полигонах и учебных центрах проводятся конкурсы по различным специальностям для определения самых лучших командиров звена батальон, дивизион и им равных подразделений.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в рамках проводимых состязаний Главным управлением боевой подготовки и военного образования в Учебном центре "Карахейбат" проведено состязание на звание "Лучшего командира мотострелкового батальона".

    В ходе контрольных занятий были проверены теоретические знания и практические навыки командиров мотострелковых батальонов по тактической, огневой, физической подготовке и вождению боевых машин. Также были оценены умения офицеров управлять подразделениями во время боя.

    Все конкурсанты продемонстрировали твердые знания и навыки по проверяемым вопросам и получили хорошие оценки.

    Итоги состязаний будут объективно оценены и победители будут представлены вышестоящему командованию для награждения.

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