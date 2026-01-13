В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия
    • 13 января, 2026
    • 10:05
    В соответствии с планом подготовки на 2026 год, в Н-ской воинской части проведены тактические учения.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в командном пункте управления, развернутом в полевых условиях, были уточнены действия подразделений по выполнению задач на карте, заслушаны доклады командиров по принятым решениям.

    Основное внимание при проведении учений было направлено на дальнейшее повышение навыков оперативного принятия решений командным составом, взаимодействия штабов, а также боеспособности подразделений и развитие полевых и практических навыков личного состава.

    Лента новостей