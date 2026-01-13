В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения
Армия
- 13 января, 2026
- 10:05
В соответствии с планом подготовки на 2026 год, в Н-ской воинской части проведены тактические учения.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в командном пункте управления, развернутом в полевых условиях, были уточнены действия подразделений по выполнению задач на карте, заслушаны доклады командиров по принятым решениям.
Основное внимание при проведении учений было направлено на дальнейшее повышение навыков оперативного принятия решений командным составом, взаимодействия штабов, а также боеспособности подразделений и развитие полевых и практических навыков личного состава.
Последние новости
10:30
Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за осадков и туманаПроисшествия
10:29
ACWA Power: Азербайджан станет хабом "зеленой энергетики" для Европы и других регионовЭнергетика
10:17
Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капиталБизнес
10:14
Французские фермеры вновь вышли на улицы Парижа на тракторахДругие страны
10:05
Фото
В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические ученияАрмия
09:57
Видео
В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожарПроисшествия
09:52
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
09:44
В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два раненыВ регионе
09:41