    Azərbaycan Ordusunun N hərbi hissəsində taktiki təlim keçirilib

    Hərbi
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:00
    Azərbaycan Ordusunun N hərbi hissəsində taktiki təlim keçirilib

    Azərbaycan Ordusunun N hərbi hissəsinin taktiki təlimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səhra şəraitində açılan komanda idarəetmə məntəqəsində bölmələrin tapşırıqların icrası ilə bağlı fəaliyyətləri xəritə üzərində dəqiqləşdirilib, komandirlərin qəbul edilmiş qərarlara dair məruzələri dinlənilib.

    Təlimin keçirilməsində əsas diqqət komandir heyətinin çevik qərar qəbuletmə bacarıqlarının, qərargahların qarşılıqlı fəaliyyətinin, eləcə də bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsinə, şəxsi heyətin səhra və praktiki vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilib.

    Müdafiə Nazirliyi N saylı hərbi hissə taktiki təlim
    Foto
    В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения
    Foto
    Tactical exercise conducted

