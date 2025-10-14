В воинских частях проведены показательные тренировки

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Армия
    • 14 октября, 2025
    • 17:35
    В воинских частях и подразделениях армии Азербайджана в рамках инспекционной проверки выполнены показательные тренировки в ночное и дневное время.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В ходе тренировок, приближенных к условиям реального боя, военнослужащие, используя современные технические средства и новые тактики ведения боя, успешно выполнили поставленные задачи.

    Действуя в составе мобильных подгрупп, военнослужащие выполнили задачи с применением аэрозольной завесы и защитных особенностей местности.

    В ходе выполнения задач был умело использован ударный беспилотный летательный аппарат.

    Минобороны учения воинские подразделения
    Hərbi hissə və bölmələrdə nümayiş məşqləri keçirilib

