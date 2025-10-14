В воинских частях проведены показательные тренировки
Армия
- 14 октября, 2025
- 17:35
В воинских частях и подразделениях армии Азербайджана в рамках инспекционной проверки выполнены показательные тренировки в ночное и дневное время.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ходе тренировок, приближенных к условиям реального боя, военнослужащие, используя современные технические средства и новые тактики ведения боя, успешно выполнили поставленные задачи.
Действуя в составе мобильных подгрупп, военнослужащие выполнили задачи с применением аэрозольной завесы и защитных особенностей местности.
В ходе выполнения задач был умело использован ударный беспилотный летательный аппарат.
