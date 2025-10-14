İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Hərbi hissə və bölmələrdə nümayiş məşqləri keçirilib

    Hərbi
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:23
    Hərbi hissə və bölmələrdə nümayiş məşqləri keçirilib

    2025-ci ilin hazırlıq planına əsasən, hərbi hissə və bölmələrdə inspeksiya yoxlaması çərçivəsində gecə və gündüz şəraitində nümayiş məşqləri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış məşqlərdə hərbi qulluqçular müasir texniki vasitələr və yeni döyüş taktikasından istifadə edərək qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər.

    Aerozol pərdəsindən və ərazinin qorunma xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə mobil yarımqruplar tərkibində fəaliyyətlər yerinə yetirilib.

    Tapşırıqların icrası zamanı zərbə PUA-sından da məharətlə istifadə edilib.

    Hərbi hissə və bölmələrdə nümayiş məşqləri keçirilib

    Müdafiə Nazirliyi Hərbi təlim Azərbaycan ordusu
    Video
    В воинских частях проведены показательные тренировки

    Son xəbərlər

    18:17

    IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    18:11

    IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyir

    Maliyyə
    18:10
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Hərbi
    18:09

    Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:05

    "Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:56
    Foto

    Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıb

    Din
    17:55

    "Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:50

    Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanır

    Digər ölkələr
    17:49

    IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti