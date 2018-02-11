В воинских частях прошла церемония принятия присяги

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля в находящихся в подчинении Министерства обороны воинских частях и соединениях состоялась церемония присяги молодых солдат.

Как передает Report, на территории Общевойсковой армии, Ракетных и артиллерийских войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и других частях в соответствии с военным ритуалом боевой флаг был внесен в строевой полигон. После исполнения государственного гимна мероприятие было объявлено открытым.

Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу.

На церемониях военной присяги приняли участие члены семей шехидов, ветераны, родители солдат, командование воинских частей, представители общественности и местных органов исполнительной власти.

После окончания официальной церемонии была организована концертная программа для личного состава. Родителям были показаны условия, созданные в воинских частях.