 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В военных частях Азербайджана проводятся учения по подготовке к бою

    Совершенствуются навыки управления командирами своими подчиненными

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На основе плана приведения в боевую готовность находящихся в подчинении министерства обороны подразделений и военных частей, проводятся комплексные учения и проверяются навыки выполнения личным составом функциональных задач.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    Во время учений совершенствуются навыки выполнения подразделениями и военными частями боевых заданий и управления командирами различных уровней своими подчиненными.

    Основное внимание уделяется выполнению предупредительных сигналов, передаче информации с соблюдением режима конфиденциальности, соблюдению правил выдачи боеприпасов, передвижению личного состава в сборные пункты путем выполнения правил маскировки, подготовке военной техники к применению в боях и пр. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi