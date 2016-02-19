​В военных частях Азербайджана проводятся учения по подготовке к бою

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На основе плана приведения в боевую готовность находящихся в подчинении министерства обороны подразделений и военных частей, проводятся комплексные учения и проверяются навыки выполнения личным составом функциональных задач.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Во время учений совершенствуются навыки выполнения подразделениями и военными частями боевых заданий и управления командирами различных уровней своими подчиненными.

Основное внимание уделяется выполнению предупредительных сигналов, передаче информации с соблюдением режима конфиденциальности, соблюдению правил выдачи боеприпасов, передвижению личного состава в сборные пункты путем выполнения правил маскировки, подготовке военной техники к применению в боях и пр.