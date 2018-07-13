В ВМС Азербайджана состоялась встреча Оргкомитета конкурса "Кубок моря-2018"

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В штабе Военно-морских сил (ВМС) проведена очередная встреча Оргкомитета по подготовке к конкурсу "Кубок моря-2018", который состоится в рамках Армейских международных игр в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, члены Оргкомитета, созданного по приказу Министра обороны с целью проведения соревнований между военными моряками на высоком уровне, обсудили вопросы, связанные с подготовкой кораблей и морской инфраструктуры к соревнованиям и дали соответствующие указания.В конкурсе "Кубок моря-2018", который будет проводиться с 31 июля по 10 августа текущего года в территориальных водах нашей страны в Каспийском море, планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.