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    Двусторонние консультации между министерствами обороны Азербайджана и США состоялись в Вашингтоне

    Обсуждены перспективы сотрудничества в военной сфере

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Вашингтоне  cостоялись двусторонние консультации между министерствами обороны Азербайджана и США. Как передает  Report со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в США, в ходе консультаций обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и США, а также перспективы в этой сфере.

    Делегацию от Азербайджана, состоящую из представителей минобороны и МИД, возглавил начальник управления международного военного сотрудничества минобороны генерал-майор Гусейн Махмудов. Делегацию от США в составе представителей минобороны, Госдепартамента, командования Объединенного штаба и Национальной гвардии штата Оклахома возглавил зампомощника министра обороны Майкл Карпентер.

    В консультациях  также приняли участие посол США в Азербайджане Роберт Секута и посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

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