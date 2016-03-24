Двусторонние консультации между министерствами обороны Азербайджана и США состоялись в Вашингтоне

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Вашингтоне cостоялись двусторонние консультации между министерствами обороны Азербайджана и США. Как передает Report со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в США, в ходе консультаций обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и США, а также перспективы в этой сфере.

Делегацию от Азербайджана, состоящую из представителей минобороны и МИД, возглавил начальник управления международного военного сотрудничества минобороны генерал-майор Гусейн Махмудов. Делегацию от США в составе представителей минобороны, Госдепартамента, командования Объединенного штаба и Национальной гвардии штата Оклахома возглавил зампомощника министра обороны Майкл Карпентер.

В консультациях также приняли участие посол США в Азербайджане Роберт Секута и посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.