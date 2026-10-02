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    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 12:37
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

    В Шуше прошла 13-я трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и заместителем премьер-министра - министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, на открытии мероприятия с приветственной речью выступил глава оборонного ведомства Азербайджана.

    З. Гасанов подчеркнул, что в поддержании высокого уровня межгосударственных связей ключевую роль играют доверительные отношения лидеров трех стран. Благодаря их совместным усилиям этот формат стал эффективным региональным механизмом, вносящим весомый вклад в стабильность и безопасность.

    Стороны обсудили текущие вызовы региональной безопасности, а также перспективы расширения взаимодействия в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах.

    Они особо подчеркнули важность совместных учений с участием военнослужащих, таких как Eternity и "Кавказский орел", отметив, что эти маневры играют ключевую роль в расширении сотрудничества, обмене опытом и повышении обороноспособности армий.

    По итогам встречи подписан трехсторонний протокол и состоялась совместная пресс-конференция. Подводя итоги переговоров, Закир Гасанов выразил удовлетворение динамикой партнерства и подтвердил обоюдное стремление к углублению сотрудничества.

    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

    Закир Гасанов Яшар Гюлер Ираклий Чиковани Трехсторонняя встреча Шуша Турция Грузия
    Фото
    Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib
    Фото
    Trilateral meeting of defense ministers of Azerbaijan, Türkiye, Georgia held in Shusha
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