В Шуше прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В Шуше прошла 13-я трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и заместителем премьер-министра - министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, на открытии мероприятия с приветственной речью выступил глава оборонного ведомства Азербайджана.

З. Гасанов подчеркнул, что в поддержании высокого уровня межгосударственных связей ключевую роль играют доверительные отношения лидеров трех стран. Благодаря их совместным усилиям этот формат стал эффективным региональным механизмом, вносящим весомый вклад в стабильность и безопасность.

Стороны обсудили текущие вызовы региональной безопасности, а также перспективы расширения взаимодействия в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах.

Они особо подчеркнули важность совместных учений с участием военнослужащих, таких как Eternity и "Кавказский орел", отметив, что эти маневры играют ключевую роль в расширении сотрудничества, обмене опытом и повышении обороноспособности армий.

По итогам встречи подписан трехсторонний протокол и состоялась совместная пресс-конференция. Подводя итоги переговоров, Закир Гасанов выразил удовлетворение динамикой партнерства и подтвердил обоюдное стремление к углублению сотрудничества.