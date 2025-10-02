В Шуше обнаружено взрывное устройство-ловушка
Армия
- 02 октября, 2025
- 12:11
В ходе операций по очистке от мин в одном из домов в селе Кичик Галадереси Шушинского района обнаружено взрывное устройство-ловушка.
Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
На крыше дома и на входной двери чердака были обнаружены две ручные гранаты Ф-1, приведенные в боевое положение с помощью проволоки-ловушки.
Сотрудники ANAMA обезвредили ловушку, обеспечив безопасность территории.
