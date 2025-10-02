Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Шуше обнаружено взрывное устройство-ловушка

    Армия
    • 02 октября, 2025
    • 12:11
    В Шуше обнаружено взрывное устройство-ловушка

    В ходе операций по очистке от мин в одном из домов в селе Кичик Галадереси Шушинского района обнаружено взрывное устройство-ловушка.

    Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    На крыше дома и на входной двери чердака были обнаружены две ручные гранаты Ф-1, приведенные в боевое положение с помощью проволоки-ловушки.

    Сотрудники ANAMA обезвредили ловушку, обеспечив безопасность территории.

    Карабах ANAMA ручная граната устройство-ловушка
