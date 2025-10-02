В Шуше обнаружено взрывное устройство-ловушка

В ходе операций по очистке от мин в одном из домов в селе Кичик Галадереси Шушинского района обнаружено взрывное устройство-ловушка.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

На крыше дома и на входной двери чердака были обнаружены две ручные гранаты Ф-1, приведенные в боевое положение с помощью проволоки-ловушки.

Сотрудники ANAMA обезвредили ловушку, обеспечив безопасность территории.