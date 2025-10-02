İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Şuşada partlayıcı tələ qurğusu aşkarlanıb

    Hərbi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:56
    Şuşada partlayıcı tələ qurğusu aşkarlanıb

    Şuşa rayonu Kiçik Qaladərəsi kəndi ərazisində evlərin təmizlənməsi əməliyyatı zamanı partlayıcı tələ qurğusu aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, evin damında sütuna və damın giriş qapısına tələ məftili vasitəsilə quraşdırılmış döyüş vəziyyətinə gətirilən iki ədəd F-1 əl qumbaraları aşkarlanıb.

    Aşkar edilən tələ qurğunu ANAMA əməkdaşları zərərsizləşdirərək, ərazinin təhlükəsizliyini təmin ediblər.

    Şuşa partlayıcı tələ qurğusu ANAMA
