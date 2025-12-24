Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 24 dekabr, 2025
- 17:17
Yanvarın 28-də Azərbaycanın regionlarında 7 torpaq müsabiqəsi və 9 torpaq hərracı keçirəcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Gəncə, Xaşmaz və Cəlilabad ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 16 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
Son xəbərlər
17:51
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilibİnfrastruktur
17:43
Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdikDaxili siyasət
17:43
Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdırRegion
17:41
Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardıXarici siyasət
17:39
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilibMədəniyyət
17:30
İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilirDaxili siyasət
17:25
"Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyirFutbol
17:25
Dövlət başçısı: Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərikDaxili siyasət
17:20