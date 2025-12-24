İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:17
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Yanvarın 28-də Azərbaycanın regionlarında 7 torpaq müsabiqəsi və 9 torpaq hərracı keçirəcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Gəncə, Xaşmaz və Cəlilabad ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 16 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

