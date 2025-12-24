"Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir
Futbol
- 24 dekabr, 2025
- 17:25
İspaniyanın "Barselona" klubu İngiltərə təmsilçisi "Nottinqem Forest"də çıxış edən futbolçu Murillonu transfer etmək istəyir.
"Report" "Sport.es"ə istinadən xəbər verir ki, kataloniyalılar 23 yaşlı müdafiəçini almaqda maraqlıdır.
Komandanın baş məşqçisi Hans-Diter Flik braziliyalı oyunçunun keçidində israrlıdır.
Bundan əlavə, İspaniyanın "Real", Almaniyanın "Bavariya" və İngiltərənin "Çelsi" klubları da futbolçunu yaxından izləyir.
Qeyd edək ki, Murillo cari mövsüm bütün yarışlarda 16 oyunda 1 qol vurub. Onun "Nottinqem Forest"lə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
17:53
Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurası növbəti ilin büdcəsini müzakirə edibDaxili siyasət
17:51
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilibİnfrastruktur
17:43
Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdikDaxili siyasət
17:43
Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdırRegion
17:41
Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardıXarici siyasət
17:39
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilibMədəniyyət
17:30
İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilirDaxili siyasət
17:25
"Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyirFutbol
17:25