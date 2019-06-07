В рамках учений "Нерушимое братство-2019" проведены культурно-массовые мероприятия

Проведены культурно-массовые мероприятия в целях плодотворной организации досуга военнослужащих Вооруженных сил Турции, принимающих участие в учениях "Нерушимое братство-2019".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские и турецкие военнослужащие вместе пообедали за праздничным столом, накрытым по случаю праздника Рамазан в воинской части Отдельной общевойсковой армии. В мероприятии также принял участие генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыване Мехмет Эмин Кираз.

Культурное мероприятие продолжилось проведением соревнования по мини-футболу между военнослужащими обеих стран под девизом "Победит братство". Обе команды продемонстрировали высокую физическую подготовку и футбольное мастерство.