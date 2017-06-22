В прифронтовой зоне состоялись открытия зенитно-ракетного и инженерно-саперного воинских частей

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются строительные работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Руководство министерства обороны приняло участие в открытии нового зенитно-ракетного и инженерно-саперного воинских частей.

Руководство министерства ознакомилось со штабом, боксами для специальной техники, солдатскими казармами, столовыми, плацами и другими военными объектами.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии закладки памятного камня столовой, которая будет построена в одной из воинских частей и дал соответствующие указания.