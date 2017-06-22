 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В прифронтовой зоне состоялись открытия зенитно-ракетного и инженерно-саперного воинских частей

    На церемонии открытия присутствовало руководство министерства обороны
    © Mod.gov.az

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются строительные работы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Руководство министерства обороны приняло участие в открытии нового зенитно-ракетного и инженерно-саперного воинских частей.

    Руководство министерства ознакомилось со штабом, боксами для специальной техники, солдатскими казармами, столовыми, плацами и другими военными объектами.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии закладки памятного камня столовой, которая будет построена в одной из воинских частей и дал соответствующие указания.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi