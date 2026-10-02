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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Минобороны Азербайджана ведется работа по созданию киберармии

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 13:31
    В Минобороны Азербайджана ведется работа по созданию киберармии

    В Министерстве обороны Азербайджана уже ведется определенная работа по созданию киберармии, а также организована служба военнослужащих в этом направлении.

    Как передает Report, об этом заявил начальник Управления кибербезопасности Минобороны Эльшан Гасанов на мероприятии, посвященному кибербезопасности в сфере обороны, состоявшемся в рамках ADEX 2026.

    По его словам, по специальному поручению министра обороны Закира Гасанова ведется работа по привлечению военнослужащих, в том числе проходящих срочную военную службу, к деятельности в сфере кибербезопасности.

    "Проводится работа по привлечению к этому направлению военнослужащих, обладающих определенными техническими знаниями", - сказал он.

    Э. Гасанов отметил, что в Министерстве обороны уже сформирована единая структура в сфере кибербезопасности и существует Управление кибербезопасности.

    По его словам, все системы и сети других видов войск и сил круглосуточно контролируются Центром операций по кибербезопасности, находящимся в подчинении министерства.

    Эльшан Гасанов Киберпреступность (кибермошенничество)
    Elşən Həsənov: Azərbaycanda kiber ordu ilə bağlı müəyyən institusional fəaliyyət mövcuddur
    Azerbaijan Defense Ministry developing cyber army capabilities
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