İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Elşən Həsənov: Azərbaycanda kiber ordu ilə bağlı müəyyən institusional fəaliyyət mövcuddur

    Hərbi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:47
    Elşən Həsənov: Azərbaycanda kiber ordu ilə bağlı müəyyən institusional fəaliyyət mövcuddur

    Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində artıq kiber ordu ilə bağlı müəyyən institusional fəaliyyət mövcuddur və əsgərlərin bu sahədə xidməti də təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Kibertəhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Elşən Həsənov ADEX 2026 çərçivəsində keçirilən "Müdafiə sahəsində kibertəhlükəsizlik" adlı sektoral görüşdə deyib.

    O qeyd edib ki, müdafiə naziri Zakir Həsənovun xüsusi tapşırığına əsasən, hərbi qulluqçuların, xüsusilə də müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının bu sahəyə cəlb olunması həyata keçirilir:

    "Müəyyən texniki biliklərə malik olan əsgərlərimizin bu sahəyə cəlb olunması istiqamətində işlər görülür".

    E. Həsənov xatırladıb ki, kibertəhlükəsizliklə bağlı artıq Müdafiə Nazirliyində vahid struktur formalaşdırılıb və Kibertəhlükəsizlik İdarəsi yaradılıb.

    Onun sözlərinə görə, digər qoşun və qüvvə növlərində olan bütün sistem və şəbəkələr nazirliyin tabeliyində olan Kibertəhlükəsizlik Əməliyyat Mərkəzi tərəfindən 7/24 monitorinqə cəlb olunur.

    Elşən Həsənov Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi (AKM) Kibertəhlükəsizlik VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    В Минобороны Азербайджана ведется работа по созданию киберармии
    Azerbaijan Defense Ministry developing cyber army capabilities
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti