В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025
Армия
- 17 октября, 2025
- 20:10
Завершился первый этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2025, проходящих в турецкой провинции Карс.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе командно-штабных учений с компьютерной поддержкой, организованных в штабе армии, военнослужащие азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов успешно выполнили все поставленные задачи.
