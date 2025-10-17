Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Армия
    • 17 октября, 2025
    • 20:10
    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Завершился первый этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2025, проходящих в турецкой провинции Карс.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе командно-штабных учений с компьютерной поддержкой, организованных в штабе армии, военнослужащие азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов успешно выполнили все поставленные задачи.

    учения Eternity−2025 Карс Минобороны Азербайджана
    Фото
    Türkiyədə keçirilən "Eternity-2025" təliminin ilk mərhələsi başa çatıb
    Фото
    First phase of 'Eternity-2025' ends in Kars

    Последние новости

    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    20:37

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским

    Внешняя политика
    20:31

    Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

    Происшествия
    20:23

    МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцев

    Происшествия
    20:16
    Фото

    В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8

    Энергетика
    20:10
    Фото

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Армия
    Лента новостей