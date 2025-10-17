В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

Завершился первый этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2025, проходящих в турецкой провинции Карс.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе командно-штабных учений с компьютерной поддержкой, организованных в штабе армии, военнослужащие азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов успешно выполнили все поставленные задачи.