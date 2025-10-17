Türkiyədə keçirilən "Eternity-2025" təliminin ilk mərhələsi başa çatıb
Hərbi
17 oktyabr, 2025
- 19:51
Türkiyənin Qars vilayətində keçirilən "Eternity-2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təliminin ilk mərhələsi başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Ordu qərargahında təşkil olunan kompüter dəstəkli komanda-qərargah təlimində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin (SOMDA) əməkdaşları qarşıya qoyulan təlim tapşırıqlarını uğurla icra ediblər.
