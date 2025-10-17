İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Türkiyədə keçirilən "Eternity-2025" təliminin ilk mərhələsi başa çatıb

    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:51
    Türkiyədə keçirilən Eternity-2025 təliminin ilk mərhələsi başa çatıb

    Türkiyənin Qars vilayətində keçirilən "Eternity-2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təliminin ilk mərhələsi başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Ordu qərargahında təşkil olunan kompüter dəstəkli komanda-qərargah təlimində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin (SOMDA) əməkdaşları qarşıya qoyulan təlim tapşırıqlarını uğurla icra ediblər.

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025
    First phase of 'Eternity-2025' ends in Kars

