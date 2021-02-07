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В Карсе продолжаются учения ВС Турции и Азербайджана

В Карсе продолжаются учения ВС Турции и Азербайджана Продолжаются совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана «Зима-2021».
Армия
7 февраля 2021 г. 15:29
В Карсе продолжаются учения ВС Турции и Азербайджана

Продолжаются совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана "Зима-2021".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в министерстве нацобороны Турции.

Так, в рамках учений военные отработали статические прыжки.

Видеокадры с учений опубликованы на странице турецкого оборонного ведомства в Twitter.

Учения "Зима-2021" проходят в турецкой провинции Карс с 1 по 12 февраля. Цель учений - обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQarsda Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimləri davam edir

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