В Карсе продолжаются учения ВС Турции и Азербайджана

Продолжаются совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана «Зима-2021».

Продолжаются совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана "Зима-2021".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщили в министерстве нацобороны Турции.

Так, в рамках учений военные отработали статические прыжки.

Видеокадры с учений опубликованы на странице турецкого оборонного ведомства в Twitter .

Учения "Зима-2021" проходят в турецкой провинции Карс с 1 по 12 февраля. Цель учений - обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства.