В Карсе продолжаются учения ВС Турции и Азербайджана

Продолжаются совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана "Зима-2021".
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в министерстве нацобороны Турции.
Так, в рамках учений военные отработали статические прыжки.
Видеокадры с учений опубликованы на странице турецкого оборонного ведомства в Twitter.
Учения "Зима-2021" проходят в турецкой провинции Карс с 1 по 12 февраля. Цель учений - обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства.
Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde…
Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline “Statik Atlayış Eğitimi” verildi. pic.twitter.com/8w9sBAxWDb