В ходе учений "Сила единства–2026" выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
- 24 сентября, 2026
- 18:56
В рамках проходящих в Азербайджане совместных военных учений "Сила единства–2026" успешно выполнены очередные практические задачи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Согласно плану, подразделения стран-участниц успешно осуществили высадку десанта с вертолетов, заняли оперативные позиции и выполнили задачи по нейтрализации условных террористических группировок.
При выполнении поставленных задач военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий.
Отметим, что на тренировках основное внимание уделяется совершенствованию практических навыков участников, достижению слаженного взаимодействия авиационных средств с личным составом, а также успешному выполнению поставленных задач.