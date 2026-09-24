В ходе учений "Сила единства–2026" выполнены задачи по нейтрализации условных террористов

В рамках проходящих в Азербайджане совместных военных учений "Сила единства–2026" успешно выполнены очередные практические задачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения стран-участниц успешно осуществили высадку десанта с вертолетов, заняли оперативные позиции и выполнили задачи по нейтрализации условных террористических группировок.

При выполнении поставленных задач военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий.

Отметим, что на тренировках основное внимание уделяется совершенствованию практических навыков участников, достижению слаженного взаимодействия авиационных средств с личным составом, а также успешному выполнению поставленных задач.