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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В ходе учений "Сила единства–2026" выполнены задачи по нейтрализации условных террористов

    Армия
    • 24 сентября, 2026
    • 18:56
    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов

    В рамках проходящих в Азербайджане совместных военных учений "Сила единства–2026" успешно выполнены очередные практические задачи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    Согласно плану, подразделения стран-участниц успешно осуществили высадку десанта с вертолетов, заняли оперативные позиции и выполнили задачи по нейтрализации условных террористических группировок.

    При выполнении поставленных задач военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий.

    Отметим, что на тренировках основное внимание уделяется совершенствованию практических навыков участников, достижению слаженного взаимодействия авиационных средств с личным составом, а также успешному выполнению поставленных задач.

    В ходе учений "Сила единства–2026" выполнены задачи по нейтрализации условных террористов

    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
    В ходе учений Сила единства–2026 выполнены задачи по нейтрализации условных террористов

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Международные военные учения Узбекистан Турция
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