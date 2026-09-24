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    "Birliyin Gücü – 2026": Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub

    Hərbi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 18:47
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub

    "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimi çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbçiləri şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra ediblər.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iştirakçı ölkələrin bölmələri helikopterlərdən desantın endirilməsi, operativ mövqe tutaraq şərti terrorçu qruplaşmalarının zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətləri müvəffəqiyyətlə icra ediblər.

    Tapşırıqların icrası zamanı Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistandan olan hərbi qulluqçular yüksək peşəkarlıq və koordinasiya nümayiş etdiriblər.

    Qeyd edək ki, məşqdə əsas diqqət iştirakçıların praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, aviasiya vasitələrinin şəxsi heyətlə uzlaşmış fəaliyyətinə nail olunması və təlimdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsinə yönəldilib.

    "Birliyin Gücü – 2026": Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub

    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub

    Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi Birgə təlimlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Türkiyə Cümhuriyyəti Özbəkistan
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    В ходе учений "Сила единства–2026" выполнены задачи по нейтрализации условных террористов
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    'Power of Unity – 2026' exercise successfully completes next tasks
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