В ходе учений "Eternity – 2025" состоялся День высокопоставленного наблюдателя

В ходе трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity – 2025", проходящих в турецкой провинции Карс с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции, состоялся День высокопоставленного наблюдателя.

Об том сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В мероприятии приняли участие командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турции, а также высокопоставленные гости из других стран.

Гости понаблюдали за ходом учений на командном пункте. Ход трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity – 2025" и высокий профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

В заключение были вручены награды отличившимся в ходе учений.