Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В ходе учений "Eternity – 2025" состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    Армия
    • 24 октября, 2025
    • 14:06
    В ходе учений Eternity – 2025 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    В ходе трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity – 2025", проходящих в турецкой провинции Карс с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции, состоялся День высокопоставленного наблюдателя.

    Об том сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    В мероприятии приняли участие командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турции, а также высокопоставленные гости из других стран.

    Гости понаблюдали за ходом учений на командном пункте. Ход трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Eternity – 2025" и высокий профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

    В заключение были вручены награды отличившимся в ходе учений.

    Минобороны Азербайджана учения Турция
    Фото
    "Eternity - 2025" təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib

    Последние новости

    14:08

    Восемь семей возвращаются в ходжалинское село Дашбулаг

    Карабах
    14:06
    Фото

    В ходе учений "Eternity – 2025" состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    Армия
    14:05

    Казахстан примет у себя следующую встречу министров ОТГ по промышленности и инновациям

    Бизнес
    14:00

    Стамбульский арбитражный центр намерен привлечь азербайджанских специалистов для обмена опытом

    Внешняя политика
    14:00

    Сотрудница Лувра: Охрана музея не позволила грабителям украсть все, что они хотели

    Другие страны
    13:55

    Депутат: Сокращение бюджета Фонда ОМС не создает дополнительной финансовой нагрузки на граждан

    Здоровье
    13:49

    Организатор: Карабах уже посетили более 600 известных путешественников

    Внешняя политика
    13:48

    АП: Создание Арбитражного центра откроет новые возможности для урегулирования споров

    Внутренняя политика
    13:44

    Мирзоян: Армения и Азербайджан прилагают усилия для полной нормализации отношений

    В регионе
    Лента новостей