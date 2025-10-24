İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    "Eternity - 2025" təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib

    Hərbi
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:00
    Eternity - 2025 təliminin Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü keçirilib

    Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə Türkiyənin Qars vilayətində təşkil olunan üçtərəfli "Eternity-2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun komandanı general-mayor Kənan Seyidov, Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki hərbi attaşelik aparatının nümayəndələri, eləcə də digər ölkələrdən olan yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak ediblər.

    Yüksək səviyyəli qonaqlar komanda məntəqəsində təlimin gedişatını izləyiblər.

    Üçtərəfli "Eternity - 2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təliminin gedişatı və iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçularının peşəkarlığı yüksək qiymətləndirilib.

    Sonda təlimdə fərqlənənlərə mükafatlar təqdim olunub.

    В ходе учений "Eternity – 2025" состоялся День высокопоставленного наблюдателя
    Distinguished Visitors Day held as part of Eternity-2025 exercise

    Foto

    Foto

