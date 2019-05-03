В ходе азербайджано-турецких совместных учений проведен "День высокопоставленных наблюдателей" - ВИДЕО

Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019" с боевой стрельбой, которые проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоялся с участием высокопоставленных наблюдателей из обеих стран.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в рамках "Дня высокопоставленных наблюдателей" 3 мая делегации во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики, начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым и командиром объединения Вооруженных сил Турции генерал-лейтенантом Вели Таракчи наблюдали за последним этапом учений.

Высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическим выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды и было сделано фото на память.