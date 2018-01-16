Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Брюсселе открылась сессия Военного комитета НАТО.

Как сообщает Report, открыв первое заседание начальник Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявил, что центральными темами двухдневной сессии станут модернизация и усиление военных возможностей НАТО, операции в Афганистане и Ираке, а также отношения со странами-партнерами.

"Нам предстоит обсудить перспективы развития возможностей альянса в проецировании стабильности на соседние регионы, в чем значительную роль играют отношения с нашими партнерами", - заявил П.Павел.

По его словам, 17 января в Брюсселе пройдут встречи в рамках Комиссий Украина-НАТО и Грузия-НАТО.

Отметим, что в заседании Военного комитета НАТО в форматах "Решительная поддержка" и "Проецирование Стабильности" принимает участие первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

В ходе встречи по Афганистану командующий миссии НАТО "Решительная поддержка" генерал Джон Николсон представит доклад о ситуации в регионе. По Ираку начальники генштабов НАТО должны обсудить "роль НАТО в коалиции против ИГ".

Это заседание Военного комитета НАТО должно стать подготовительным этапом к предстоящей в феврале встрече министров обороны альянса.