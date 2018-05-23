В Баку проводится учение по самооценке разведывательной роты КОВ - ВИДЕО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Баку в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО проводится учение по самооценке 2-го уровня разведывательной роты Азербайджанской Армии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учению, проводимому в учебном центре Гарахейбат, привлечены около 150-и военнослужащих, до 20-и единиц военной техники и два вертолета.Рота будет оцениваться мониторинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО.В учении в качестве наблюдателей и оценщиков также принимают участие военнослужащие Великобритании, Франции, Австрии и Германии. К учению также привлечены представители Международного комитета Красного креста для поддержки распространения и применения норм международного гуманитарного права среди военнослужащих во время вооруженных конфликтов.Учение продлится до 25 мая.