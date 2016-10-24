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    В Баку проводится учебный курс НАТО

    Целью курса является планирование и реализация психологических операций во время операций по реагированию на кризисы

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2016 год, с 24 октября Мобильная учебная группа командования Объединенных сил НАТО в Брунсуме проводит в Баку учебный курс на тему "Психологические и информационные операции во время кризисов". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, целью курса, который будет проводиться до 28-го октября, является планирование и реализация психологических операций во время операций по реагированию на кризисы, а также подготовка презентаций относительно обретенного в этой сфере опыта и используемых руководящих документов, организация взаимодействия в рабочих группах.

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