В Баку проводится учебный курс НАТО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2016 год, с 24 октября Мобильная учебная группа командования Объединенных сил НАТО в Брунсуме проводит в Баку учебный курс на тему "Психологические и информационные операции во время кризисов".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, целью курса, который будет проводиться до 28-го октября, является планирование и реализация психологических операций во время операций по реагированию на кризисы, а также подготовка презентаций относительно обретенного в этой сфере опыта и используемых руководящих документов, организация взаимодействия в рабочих группах.