В Баку проведены вводный инструктаж международного конкурса "Кубок моря - 2017" и заседание судейской комиссии

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ 24-го июля в штабе Военно-морских сил Азербайджана проведены вводный инструктаж по мерам безопасности, организации и порядку проведения международного конкурса "Кубок моря - 2017" и организационное заседание судейской комиссии.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в ходе мероприятия было пересмотрено ранее утвержденное положение о конкурсе, были заслушаны предложения сторон по внесению дополнительных изменений и организационным вопросам. Были также уточнены состав судейской комиссии и время осмотра мест проведения эпизодов.

Было сообщено, что конкурс будет состоять из трех этапов, включая "Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб", "Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке", а также "Состязание по морской подготовке".

Причалы, учебно-тренировочные комплексы и другие учебные центры полностью готовы к проведению конкурса "Кубок моря - 2017" на высоком уровне.