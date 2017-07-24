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    В Баку проведены вводный инструктаж международного конкурса "Кубок моря - 2017" и заседание судейской комиссии

    Причалы, учебно-тренировочные комплексы и другие учебные центры полностью готовы к проведению конкурса

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ 24-го июля в штабе Военно-морских сил Азербайджана проведены вводный инструктаж по мерам безопасности, организации и порядку проведения международного конкурса "Кубок моря - 2017" и организационное заседание судейской комиссии.

    Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в ходе мероприятия было пересмотрено ранее утвержденное положение о конкурсе, были заслушаны предложения сторон по внесению дополнительных изменений и организационным вопросам. Были также уточнены состав судейской комиссии и время осмотра мест проведения эпизодов.

    Было сообщено, что конкурс будет состоять из трех этапов, включая "Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб", "Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке", а также "Состязание по морской подготовке".

    Причалы, учебно-тренировочные комплексы и другие учебные центры полностью готовы к проведению конкурса "Кубок моря - 2017" на высоком уровне.

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