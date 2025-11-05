В Баку проходит курс НАТО
Армия
- 05 ноября, 2025
- 11:25
В рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО в Баку проводится курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В мероприятии в Центре военных игр Национального университета обороны участвуют военнослужащие НАТО и стран-партнеров.
Цель курса - сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединенных сил Альянса.
Отметим, что в мероприятии принимают участие до 40 представителей стран-членов и партнеров НАТО.
Последние новости
12:00
Казахстан и Беларусь подписали дорожные карты о сотрудничестве в ряде сферВ регионе
11:58
Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронамиДругие страны
11:56
В Азербайджане 15 тыс. семей примут участие в программе самозанятостиСоциальная защита
11:51
Две фазы проекта Black Sea Energy включены в план развития сети ENTSO-E на 2026 годЭнергетика
11:47
Министр: Доля социальных расходов в госбюджете составит 41,1%Социальная защита
11:47
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
11:45
В Азербайджане в 2026 году расходы на пенсии увеличатся на 11%Социальная защита
11:45
Шафиев: В медиапространстве Азербайджана необходимо развивать экспертов по внешней политикеВнутренняя политика
11:37