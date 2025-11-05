В Баку проходит курс НАТО

В рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО в Баку проводится курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии в Центре военных игр Национального университета обороны участвуют военнослужащие НАТО и стран-партнеров.

Цель курса - сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединенных сил Альянса.

Отметим, что в мероприятии принимают участие до 40 представителей стран-членов и партнеров НАТО.