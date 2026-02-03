Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров - СПИСОК

Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров.

Как сообщает Report, об этом отмечается в 5-м выпуске бюллетеня "Рынок труда" Государственного агентства занятости.

Так, среди основных сфер, вызывающих затруднения, находятся продажи и маркетинг (16,7%), технические специальности (15,8%), а также бухгалтерия и финансы (15,3%). Кроме того, строительство и физические работы (9,5%) и сфера торговли (9,5%) также входят в число направлений, где наблюдается нехватка кадров. В секторе туризма и услуг этот показатель составляет 8,6%, а в сфере сельского хозяйства и животноводства - 7,7%. В списке также присутствует нехватка работников по офисной и административной поддержке (6,3%) и в медицинской сфере (5,4%).

Согласно данным бюллетеня, за минувший год в компаниях больше всего вакансий было объявлено по техническим специальностям (21,2%). Сфера продаж и маркетинга составила 17,1%, бухгалтерия и финансы - 13,5%. Показатель по строительству и физическим работам, а также по сферам сельского хозяйства и животноводства составил 13,1% для каждой из них. Вакансии в сфере торговли составили 10,4%, по офисной и административной поддержке - 9,5%. Медицинская сфера была зафиксирована на уровне 7,2%, а сектор туризма и услуг - 6,8%.