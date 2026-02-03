Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров - СПИСОК

    Социальная защита
    • 03 февраля, 2026
    • 13:49
    Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров - СПИСОК

    Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в 5-м выпуске бюллетеня "Рынок труда" Государственного агентства занятости.

    Так, среди основных сфер, вызывающих затруднения, находятся продажи и маркетинг (16,7%), технические специальности (15,8%), а также бухгалтерия и финансы (15,3%). Кроме того, строительство и физические работы (9,5%) и сфера торговли (9,5%) также входят в число направлений, где наблюдается нехватка кадров. В секторе туризма и услуг этот показатель составляет 8,6%, а в сфере сельского хозяйства и животноводства - 7,7%. В списке также присутствует нехватка работников по офисной и административной поддержке (6,3%) и в медицинской сфере (5,4%).

    Согласно данным бюллетеня, за минувший год в компаниях больше всего вакансий было объявлено по техническим специальностям (21,2%). Сфера продаж и маркетинга составила 17,1%, бухгалтерия и финансы - 13,5%. Показатель по строительству и физическим работам, а также по сферам сельского хозяйства и животноводства составил 13,1% для каждой из них. Вакансии в сфере торговли составили 10,4%, по офисной и административной поддержке - 9,5%. Медицинская сфера была зафиксирована на уровне 7,2%, а сектор туризма и услуг - 6,8%.

    рынок труда
    İşəgötürənlərin uyğun kadr tapmaqda ən çox çətinlik çəkdiyi sahələr açıqlanıb - SİYAHI
    Ты - Король

    Последние новости

    14:05

    В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

    Другие страны
    13:53

    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    Другие страны
    13:49

    Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров - СПИСОК

    Социальная защита
    13:41

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек

    Внутренняя политика
    13:39

    Рютте прибыл с визитом в Киев

    Другие страны
    13:36

    В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:30

    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    13:23

    На госгранице Азербайджана задержана контрабанда на 6,5 млн манатов

    Происшествия
    13:21

    Обнародован общий объем производства на Астаринской электростанции

    Энергетика
    Лента новостей