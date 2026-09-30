Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Баку открылись выставки ADEX-2026 и Securex Caspian

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 09:29
    В Баку открылись выставки ADEX-2026 и Securex Caspian

    В Бакинском экспоцентре открылись VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2026 и XV юбилейная международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ Securex Caspian.

    Как сообщает Report, мероприятия проводятся по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers.

    В церемонии открытия участвуют государственные и правительственные чиновники, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители профильных структур.

    Министр оборонной промышленности Вюгар Мустафаев зачитал письмо президента Ильхама Алиева участникам выставки.

    Выставки продлятся три дня.

    Ильхам Алиев Международная военная выставка ADEX-2026
    Bakıda "ADEX-2026" və "Securex Caspian" sərgiləri işə başlayıb
    ADEX-2026 and Securex Caspian exhibitions open in Baku
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