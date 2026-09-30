В Баку открылись выставки ADEX-2026 и Securex Caspian
- 30 сентября, 2026
- 09:29
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В Бакинском экспоцентре открылись VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2026 и XV юбилейная международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ Securex Caspian.
Как сообщает Report, мероприятия проводятся по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers.
В церемонии открытия участвуют государственные и правительственные чиновники, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители профильных структур.
Министр оборонной промышленности Вюгар Мустафаев зачитал письмо президента Ильхама Алиева участникам выставки.
Выставки продлятся три дня.