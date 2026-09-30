В Баку открылись выставки ADEX-2026 и Securex Caspian

В Бакинском экспоцентре открылись VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2026 и XV юбилейная международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ Securex Caspian.

Как сообщает Report, мероприятия проводятся по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers.

В церемонии открытия участвуют государственные и правительственные чиновники, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители профильных структур.

Министр оборонной промышленности Вюгар Мустафаев зачитал письмо президента Ильхама Алиева участникам выставки.

Выставки продлятся три дня.