Продолжение газификации в Азербайджане можно финансировать за счет SOCAR

Дальнейшую газификацию в Азербайджане могут профинансировать за счет свободных средств или инвестиционных ресурсов Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению бюджетного пакета на 2027 год.

По его словам, в представленных на данный момент общих и детализированных параметрах государственного бюджета расходы на газификацию не предусмотрены.

Министр уточнил, что, если правительство сочтет целесообразным финансирование этих работ, соответствующее направление включат в государственную инвестиционную программу отдельной статьей расходов.

"В государственном бюджете на государственную инвестиционную программу предусмотрено в общей сложности 5,3 млрд манатов. Эти средства будут распределены правительством в зависимости от приоритетов", - отметил Бабаев.

Отметим, что уровень газификации в Азербайджане составляет 96%.