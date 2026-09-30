İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakıda "ADEX-2026" və "Securex Caspian" sərgiləri işə başlayıb

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:25
    Bakıda ADEX-2026 və Securex Caspian sərgiləri işə başlayıb

    "ADEX-2026" VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və "Securex Caspian" XV yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, "Caspian Event Organisers" şirkətinin təşkilati dəstəyi ilə Bakı Ekspo Mərkəzində üç gün davam edəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak edirlər.

    Müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub.

    İlham Əliyev Vüqar Mustafayev VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Azərbaycanın silah istehsalı
    В Баку открылись выставки ADEX-2026 и Securex Caspian
    ADEX-2026 and Securex Caspian exhibitions open in Baku
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