Tramp: ABŞ hərbçiləri üç gündə Hörmüzdən rekord miqdarda neftin çıxarılmasına kömək edib
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2026
- 01:12
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ABŞ hərbçiləri son üç gün ərzində Hörmüz boğazından hətta müharibədən əvvəlki göstəriciləri də üstələyən rekord həcmdə neftin daşınmasına kömək ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə çıxışında bildirib.
"Son üç gün ərzində biz Hörmüz boğazından keçidin tarixində heç vaxt olmadığı qədər çox neft çıxarmışıq", - Amerika lideri rəqəmləri açıqlamadan bildirib.
Tramp ABŞ Silahlı Qüvvələrinin bu su marşrutuna praktiki olaraq tam nəzarət etdiyini təkrarlayıb: "Hörmüz boğazı üzərində praktiki olaraq tam nəzarətimiz var. Mən tam deyərdim, lakin zaman-zaman oraya mina atırlar və bu da hər şeyi bir az pozur".
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