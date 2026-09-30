Трамп: ВС США за три дня помогли вывезти рекордный за всю историю объем нефти через Ормуз

Американские военные за последние три дня помогли вывезти через Ормузский пролив рекордный объем нефти, который превышает даже довоенные показатели.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем выступлении в Белом доме.

"За последние три дня через Ормузский пролив мы вывезли больше нефти, чем когда-либо в истории пролива", - сказал американский лидер, не приводя цифр.

Трамп повторил, что ВС США практически полностью контролируют данный водный маршрут: "У нас практически полный контроль над Ормузским проливом. Я бы сказал полный, но время от времени туда сбрасывают мину, и это немного все нарушает".