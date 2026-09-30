Трамп: ВС США за три дня помогли вывезти рекордный за всю историю объем нефти через Ормуз
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 23:03
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Американские военные за последние три дня помогли вывезти через Ормузский пролив рекордный объем нефти, который превышает даже довоенные показатели.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем выступлении в Белом доме.
"За последние три дня через Ормузский пролив мы вывезли больше нефти, чем когда-либо в истории пролива", - сказал американский лидер, не приводя цифр.
Трамп повторил, что ВС США практически полностью контролируют данный водный маршрут: "У нас практически полный контроль над Ормузским проливом. Я бы сказал полный, но время от времени туда сбрасывают мину, и это немного все нарушает".
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