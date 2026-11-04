Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Папа Римский Лев XIV отправится в первую поездку по Латинской Америке

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 14:31
    Папа Римский Лев XIV отправится в первую поездку по Латинской Америке

    Папа Римский Лев XIV в пятницу 6 ноября начинает свою первую в качестве понтифика поездку по Латинской Америке, которая продлится 11 дней и охватит Уругвай, Аргентину и Перу.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, визит запланирован на 6–17 ноября.

    Маршрут поездки остался без изменений, несмотря на то что несколько недель назад 71-летний понтифик перенес операцию по удалению рака легких. Она станет одной из наиболее масштабных зарубежных поездок главы Католической церкви за последние десятилетия.

    Отмечается, что Папа проведет два дня в Уругвае, три дня в Аргентине и почти неделю в Перу. Последняя страна занимает особое место в его биографии: там он много лет служил миссионером и епископом, а впоследствии получил гражданство.

    В ходе поездки понтифик проведет мессы под открытым небом, которые, как ожидается, соберут миллионы верующих, встретится с политическими лидерами, примет участие в мероприятиях с молодежью и посетит отдаленные общины в Андах на вертолете.

    Папа Римский Лев XIV Латинская Америка Госвизит
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    15:20
    Джина Хинохоса стала первым губернатором-демократом Техаса за более чем 30 лет
    Другие страны
    15:18
    BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГ
    Энергетика
    15:17
    В Астане планируется создать лабораторию критически важных материалов
    В регионе
    15:07
    Фото
    Видео
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    Внутренняя политика
    14:58
    Лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна увезли после обысков - Обновлено
    В регионе
    14:56
    Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек
    Другие страны
    14:53
    Фото
    В Стамбуле представлен фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана"
    Kультурная политика
    14:49
    Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года
    Экономика
    14:36
    Министр: ГНФАР получил значительный доход от продажи золото в период высоких цен
    Финансы
    Лента новостей