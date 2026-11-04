Папа Римский Лев XIV отправится в первую поездку по Латинской Америке

Папа Римский Лев XIV в пятницу 6 ноября начинает свою первую в качестве понтифика поездку по Латинской Америке, которая продлится 11 дней и охватит Уругвай, Аргентину и Перу.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, визит запланирован на 6–17 ноября.

Маршрут поездки остался без изменений, несмотря на то что несколько недель назад 71-летний понтифик перенес операцию по удалению рака легких. Она станет одной из наиболее масштабных зарубежных поездок главы Католической церкви за последние десятилетия.

Отмечается, что Папа проведет два дня в Уругвае, три дня в Аргентине и почти неделю в Перу. Последняя страна занимает особое место в его биографии: там он много лет служил миссионером и епископом, а впоследствии получил гражданство.

В ходе поездки понтифик проведет мессы под открытым небом, которые, как ожидается, соберут миллионы верующих, встретится с политическими лидерами, примет участие в мероприятиях с молодежью и посетит отдаленные общины в Андах на вертолете.