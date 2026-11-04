Экспорт нефти и конденсата через Сангачальский терминал составил 138 млн баррелей

Экспорт нефти и конденсата через Сангачальский терминал в январе-сентябре 2026 года составил около 138 млн баррелей, что на 13,2% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan.

По информации компании, отгрузка нефти с блока Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), а также конденсата и природного газа с месторождения Шахдениз велась в обычном режиме. Весь объем экспортированных через терминал нефти и конденсата был транспортирован по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

В отчетном периоде через терминал ежедневно экспортировалось в среднем около 73,4 млн кубометров газа с Шах-Дениз, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Суточная мощность технологических установок терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти и конденсата и около 81 млн кубометров газа с Шахдениз. Общая мощность терминала по обработке и экспорту газа, включая попутный газ с АЧГ, составляет около 100 млн кубометров в сутки.

Сангачальский терминал, расположенный в 55 км к югу от Баку, является одним из важнейших объектов нефтегазовой промышленности Азербайджана, занимает площадь около 550 га, что делает его одним из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире. Он спроектирован для приема, обработки, хранения и экспорта нефти и газа со всех существующих морских месторождений, эксплуатируемых BP plc в Каспийском бассейне, и имеет потенциал для расширения.