В Сеуле мужчина нанес ножевые ранения врачу
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 14:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Мужчина нанес ножевые ранения врачу в крупной больнице на западе Сеула (Южная Корея).
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в полиции.
"Мужчина в возрасте 30 лет подозревается в нападении на профессора психиатрии в больнице Северанс. Врач получил ножевое ранение, и доставлен в отделение неотложной помощи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый не был пациентом.
Полиция расследует мотивы нападения подозреваемого.
Последние новости
15:20
Джина Хинохоса стала первым губернатором-демократом Техаса за более чем 30 летДругие страны
15:18
BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГЭнергетика
15:17
В Астане планируется создать лабораторию критически важных материаловВ регионе
15:07
Фото
Видео
МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятийВнутренняя политика
14:58
Лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна увезли после обысков - ОбновленоВ регионе
14:56
Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человекДругие страны
14:53
Фото
В Стамбуле представлен фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана"Kультурная политика
14:49
Инфляция в еврозоне достигла максимума за три годаЭкономика
14:36
Министр: ГНФАР получил значительный доход от продажи золото в период высоких ценФинансы