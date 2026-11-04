В Сеуле мужчина нанес ножевые ранения врачу

Мужчина нанес ножевые ранения врачу в крупной больнице на западе Сеула (Южная Корея).

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в полиции.

"Мужчина в возрасте 30 лет подозревается в нападении на профессора психиатрии в больнице Северанс. Врач получил ножевое ранение, и доставлен в отделение неотложной помощи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый не был пациентом.

Полиция расследует мотивы нападения подозреваемого.