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    В Сеуле мужчина нанес ножевые ранения врачу

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 14:00
    В Сеуле мужчина нанес ножевые ранения врачу

    Мужчина нанес ножевые ранения врачу в крупной больнице на западе Сеула (Южная Корея).

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в полиции.

    "Мужчина в возрасте 30 лет подозревается в нападении на профессора психиатрии в больнице Северанс. Врач получил ножевое ранение, и доставлен в отделение неотложной помощи", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что подозреваемый не был пациентом.

    Полиция расследует мотивы нападения подозреваемого.

    Вооруженное нападение Ножевые ранения Южная Корея
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