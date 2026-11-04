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    Министр: ГНФАР получил значительный доход от продажи золото в период высоких цен

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 14:36
    Министр: ГНФАР получил значительный доход от продажи золото в период высоких цен

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил значительный доход от роста цен на золото на товарной бирже.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

    По его словам, сложно прогнозировать цену на золото:

    "Никто не мог предсказать два года назад, что цена золота достигнет $5 500 за унцию, а затем, поднявшись до этого уровня в начале этого года, сегодня упадет до $3800. Прогнозирование проводится на определенные периоды, и когда мы получаем успешные результаты, мы используем эти прогнозы. В этом плане было принято очень мудрое решение - после того, как цена золота превысила $5 000 за унцию, ГНФАР начал продавать его и в результате получил довольно большой доход. Если бы мы были уверены, что цена золота упадет ниже $3800, то возможно, продали бы оставшееся золото. Однако мы знаем, что через 6 месяцев или год, во время следующего геополитического конфликта, цена золота может снова вырасти".

    Отметим, что ГНФАР на 1 октября 2026 года располагает золотым резервом в 178,1 тонны. На начало октября доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 32,3%.

    Сахиль Бабаев Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Драгоценные металлы
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