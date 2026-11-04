Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Кянан Алиев: Азербайджан обладает уникальным потенциалом в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    • 04 ноября, 2026
    • 14:14
    Кянан Алиев: Азербайджан обладает уникальным потенциалом в сфере оздоровительного туризма

    Азербайджан обладает уникальным потенциалом с точки зрения оздоровительного туризма.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Алиев на III Международной конференции по оздоровительному туризму в Баку.

    По его словам, благодаря своему географическому положению Азербайджан играет роль важного коридора между континентальным севером и югом:

    "Азербайджан обладает огромным потенциалом в плане представления и продвижения себя как коридора между ними. Наша страна располагает значительным потенциалом, в том числе благодаря таким ресурсам, как Нафталан и термальные источники на освобожденных территориях. В этом отношении Азербайджан обладает конкурентными преимуществами и может в полной мере использовать свой уникальный потенциал для развития туристической отрасли страны".

    Государственное агентство по туризму Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана
    Kənan Əliyev: "Azərbaycanda sağlamlıq turizminin unikal potensialı var"
    Azerbaijan has unique potential for health tourism, official says
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