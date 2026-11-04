Кянан Алиев: Азербайджан обладает уникальным потенциалом в сфере оздоровительного туризма

Азербайджан обладает уникальным потенциалом с точки зрения оздоровительного туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Алиев на III Международной конференции по оздоровительному туризму в Баку.

По его словам, благодаря своему географическому положению Азербайджан играет роль важного коридора между континентальным севером и югом:

"Азербайджан обладает огромным потенциалом в плане представления и продвижения себя как коридора между ними. Наша страна располагает значительным потенциалом, в том числе благодаря таким ресурсам, как Нафталан и термальные источники на освобожденных территориях. В этом отношении Азербайджан обладает конкурентными преимуществами и может в полной мере использовать свой уникальный потенциал для развития туристической отрасли страны".