    В Баку на военном параде впервые прошла парадная колонна войск беспилотных систем

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 14:38
    В Баку на военном параде впервые прошла парадная колонна войск беспилотных систем

    На военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне, впервые прошла парадная колонна войск беспилотных систем, являющихся самым современным видом войск.

    Как сообщает Report, парадную колонну возглавил Адам Гусейнов, награжденный орденом "За службу Отечеству".

    Bakıda hərbi paradda ilk dəfə insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib
    First-ever parade of unmanned system troops held in Baku

