Bakıda Hərbi paradda ilk dəfə insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib
Hərbi
- 08 noyabr, 2025
- 14:33
Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda ilk dəfə ən müasir qoşun növü olan insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib.
"Report" xəbər verir ki, parad heyətinə "Vətənə xidmətə görə" ordenli polkovnik Adəm Hüseynov başçılıq edib.
