В армии Азербайджана прошли мероприятия по случаю праздника Новруз

В соответствии с планом мероприятий на текущий год, в подведомственных министерству обороны воинских частях проведен ряд мероприятий по случаю праздника Новруз.

В соответствии с планом мероприятий на текущий год, в подведомственных министерству обороны воинских частях проведен ряд мероприятий по случаю праздника Новруз.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили могилы наших шехидов, встретились с их семьями.

На встречах было отмечено, что наше государство высоко чтит память шехидов, были изучены нужды семей.

Подчеркнув, что победа в Отечественной войне подарила нашему народу огромную радость, семьи шехидов выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное внимание и заботу.

В ходе мероприятий минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие рассказали о торжественном праздновании в нашей стране прихода весны. Было отмечено, что наш народ и государство высоко ценит Новруз, воплощающий в себе национально-духовные ценности, была подчеркнута важность его сохранения и передачи будущим поколениям.

На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, представителей культуры и искусства, а также районных учреждений культуры.