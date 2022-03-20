В армии Азербайджана прошли мероприятия по случаю праздника Новруз

В соответствии с планом мероприятий на текущий год, в подведомственных министерству обороны воинских частях проведен ряд мероприятий по случаю праздника Новруз.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В рамках мероприятий военнослужащие посетили могилы наших шехидов, встретились с их семьями.
На встречах было отмечено, что наше государство высоко чтит память шехидов, были изучены нужды семей.
Подчеркнув, что победа в Отечественной войне подарила нашему народу огромную радость, семьи шехидов выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное внимание и заботу.
В ходе мероприятий минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.
Выступившие рассказали о торжественном праздновании в нашей стране прихода весны. Было отмечено, что наш народ и государство высоко ценит Новруз, воплощающий в себе национально-духовные ценности, была подчеркнута важность его сохранения и передачи будущим поколениям.
На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, представителей культуры и искусства, а также районных учреждений культуры.