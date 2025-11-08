В азербайджанской армии приняты на вооружение новые военно-транспортные самолеты.

Как сообщает Report, сегодня на военном параде в Баку были продемонстрированы военно-транспортные самолеты İL-76 и недавно принятые на вооружение военно-транспортные самолеты C-27J.

Полет осуществляли полковник-лейтенант Зафар Фархадов, полковник Руслан Алекберов, награжденный орденом "Рашадат" и полковник Вугар Салахов, награжденный орденом "Карабах".