В азербайджанской армии приняты на вооружение новые военно-транспортные самолеты
Армия
- 08 ноября, 2025
- 15:18
В азербайджанской армии приняты на вооружение новые военно-транспортные самолеты.
Как сообщает Report, сегодня на военном параде в Баку были продемонстрированы военно-транспортные самолеты İL-76 и недавно принятые на вооружение военно-транспортные самолеты C-27J.
Полет осуществляли полковник-лейтенант Зафар Фархадов, полковник Руслан Алекберов, награжденный орденом "Рашадат" и полковник Вугар Салахов, награжденный орденом "Карабах".
Последние новости
16:00
Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению MesteraФинансы
16:00
Азербайджанские истребители совершили полет в небе над ГянджойВнутренняя политика
16:00
Фото
Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМИндивидуальные
15:51
Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%Бизнес
15:43
Малайзия поздравила Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
15:41
В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ ТегеранаИнфраструктура
15:39
Фото
Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
15:30
В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперахДругие страны
15:28
Видео