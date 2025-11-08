Azərbaycan Ordusunda silahlanmaya yeni hərbi yük təyyarələri qəbul edilib
Hərbi
- 08 noyabr, 2025
- 15:12
Azərbaycan Ordusunda silahlanmaya yeni hərbi yük təyyarələri qəbul edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu gün Bakıda keçirilən hərbi paradda İL-76 hərbi nəqliyyat və silahlanmaya yeni qəbul edilmiş C-27J hərbi yük təyyarələri nümayiş olunub.
Üçlü uçuşu polkovnik leytenant Zəfər Fərhadov, "Rəşadət" ordenli polkovnik Ruslan Ələkbərov və "Qarabağ" ordenli polkovnik Vüqar Salahov idarə edib.
