    Azərbaycan Ordusunda silahlanmaya yeni hərbi yük təyyarələri qəbul edilib

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:12
    Azərbaycan Ordusunda silahlanmaya yeni hərbi yük təyyarələri qəbul edilib

    Azərbaycan Ordusunda silahlanmaya yeni hərbi yük təyyarələri qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün Bakıda keçirilən hərbi paradda İL-76 hərbi nəqliyyat və silahlanmaya yeni qəbul edilmiş C-27J hərbi yük təyyarələri nümayiş olunub.

    Üçlü uçuşu polkovnik leytenant Zəfər Fərhadov, "Rəşadət" ordenli polkovnik Ruslan Ələkbərov və "Qarabağ" ordenli polkovnik Vüqar Salahov idarə edib.

