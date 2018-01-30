 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В азербайджанской армии начался новый учебный период

    В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В объединениях, соединениях и частях видов и родов войск азербайджанской армии начался новый учебный период. Во всех частях были организованы митинги, где были доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Учебный процесс в армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.

    В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi